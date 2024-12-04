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«Ненавижу такие гонки». Крюгер — о шестом месте на масс-старте на 20 км в Руке

«Ненавижу такие гонки». Крюгер — о шестом месте на масс-старте на 20 км в Руке
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Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер высказался о шестом месте на масс-старте на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Руке (Финляндия).

«Я чувствую, что у меня много сил, которые не смогу использовать. У меня было много проблем. Очень сильно отстал и ненавижу такие гонки», — приводит слова Крюгер VG.

Победителем гонки стал Харальд Эстберг Амундсен. Он преодолел дистанцию за 46.04,0. Вторым финишировал Ян Томас Йенссен, проигравший лидеру 0,9 секунды, а бронза досталась Мартину Лёвстрёму Нюэнгету (+1,9). Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо не вышел на старт 20-километровой гонки.

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