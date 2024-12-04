Дистанционный зачёт Кубка России — 2024/2025: Горбунов — первый, Большунов — вне топ-6

Представители Республики Татарстан занимают первые три места в дистанционном зачёте Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам. Лидирует в рейтинге Иван Горбунов, набравший 191 очко.
На четыре очка от лидера отстаёт победитель 20-километрового масс-старта в Вершине Тёи Сергей Ардашев. Замыкает тройку лучших Савелий Коростелёв, имеющий в активе 163 очка. Не принимавший участие в сегодняшней гонке трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов — на восьмом месте (107).
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Дистанционный зачёт.
Мужчины:
1. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 191 очко
2. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 187
3. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 163
4. Артём Мальцев (Тюменская область) — 136
5. Илья Порошкин (Республика Коми) — 129
6. Евгений Семяшкин (Республика Коми) — 125…
8. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 107