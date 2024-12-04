Дистанционный зачёт Кубка России — 2024/2025: Горбунов — первый, Большунов — вне топ-6

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Представители Республики Татарстан занимают первые три места в дистанционном зачёте Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам. Лидирует в рейтинге Иван Горбунов, набравший 191 очко.

На четыре очка от лидера отстаёт победитель 20-километрового масс-старта в Вершине Тёи Сергей Ардашев. Замыкает тройку лучших Савелий Коростелёв, имеющий в активе 163 очка. Не принимавший участие в сегодняшней гонке трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов — на восьмом месте (107).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Дистанционный зачёт.

Мужчины:

1. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 191 очко

2. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 187

3. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 163

4. Артём Мальцев (Тюменская область) — 136

5. Илья Порошкин (Республика Коми) — 129

6. Евгений Семяшкин (Республика Коми) — 125…

8. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 107