Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Екатерина Смирнова сохранила первое место
Лыжница Екатерина Смирнова, представляющая Тюменскую область, занимает первое место в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. После сегодняшней победы в 20-километровом масс-старте в её активе 253 очка.
На второй строчке рейтинга находится Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия), заработавшая 205 очков. Тройку лучших замыкает Арина Каличева (199).
Лыжные гонки. Кубок России, женщины. Общий зачёт:
- Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 253 очка
- Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия) — 205
- Арина Каличева (Москва — Вологодская область) — 199
- Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 194
- Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 189
- Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 182
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