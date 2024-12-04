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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Екатерина Смирнова сохранила первое место

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Екатерина Смирнова сохранила первое место
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Лыжница Екатерина Смирнова, представляющая Тюменскую область, занимает первое место в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. После сегодняшней победы в 20-километровом масс-старте в её активе 253 очка.

На второй строчке рейтинга находится Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия), заработавшая 205 очков. Тройку лучших замыкает Арина Каличева (199).

Лыжные гонки. Кубок России, женщины. Общий зачёт:

  1. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 253 очка
  2. Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия) — 205
  3. Арина Каличева (Москва — Вологодская область) — 199
  4. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 194
  5. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 189
  6. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 182
Общий зачёт Кубка России — 2024/2025
Календарь Кубка России — 2024/2025
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