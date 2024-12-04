Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Екатерина Смирнова сохранила первое место

Лыжница Екатерина Смирнова, представляющая Тюменскую область, занимает первое место в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. После сегодняшней победы в 20-километровом масс-старте в её активе 253 очка.

На второй строчке рейтинга находится Екатерина Никитина (Москва — Республика Мордовия), заработавшая 205 очков. Тройку лучших замыкает Арина Каличева (199).

Лыжные гонки. Кубок России, женщины. Общий зачёт: