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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Горбунов сохранил первое место, Большунов — шестой

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Горбунов сохранил первое место, Большунов — шестой
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Трое представителей Республики Татарстан занимают лидирующие места в общем зачёте Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам. На первой строчке рейтинга продолжает оставаться Иван Горбунов, набравший 273 очка.

На одно очко от лидера отстаёт победитель 20-километрового масс-старта в Вершине Тёи Сергей Ардашев. Замыкает тройку лучших Савелий Коростелёв, имеющий в активе 254 очка. Не принимавший участие в сегодняшней гонке трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занимает шестое место (135).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт.

Мужчины:

  1. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 273 очка
  2. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 272
  3. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 254
  4. Артём Мальцев (Тюменская область) — 178
  5. Евгений Семяшкин (Республика Коми) — 136
  6. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 135
Общий зачёт Кубка России — 2024/2025
Календарь Кубка России — 2024/2025
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