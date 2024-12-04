Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Горбунов сохранил первое место, Большунов — шестой
Трое представителей Республики Татарстан занимают лидирующие места в общем зачёте Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам. На первой строчке рейтинга продолжает оставаться Иван Горбунов, набравший 273 очка.
На одно очко от лидера отстаёт победитель 20-километрового масс-старта в Вершине Тёи Сергей Ардашев. Замыкает тройку лучших Савелий Коростелёв, имеющий в активе 254 очка. Не принимавший участие в сегодняшней гонке трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занимает шестое место (135).
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Общий зачёт.
Мужчины:
- Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 273 очка
- Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 272
- Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 254
- Артём Мальцев (Тюменская область) — 178
- Евгений Семяшкин (Республика Коми) — 136
- Александр Большунов (Республика Татарстан) — 135
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