Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Не завидуй и выбери цель поинтереснее». Губерниев ответил Коростелёву

«Не завидуй и выбери цель поинтереснее». Губерниев ответил Коростелёву
Аудио-версия:
Комментарии

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев ответил российскому лыжнику Савелию Коростелёву, который резко отреагировал на обсуждение трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Дорогой Савелий, мой юный друг, будь ты чуть умнее, ты бы не стал напоминать о себе, утягивая(что) регалии??? Приплетая Большунова, беременную Степанову, да ещё и Загитову, видимо… О себе, скромном, я даже не говорю…. Не завидуй и выбери цель поинтереснее, переходи в биатлон, например, чтобы совсем не протухнуть…. И смех и грех, без телека совсем плохо иным лыжникам…. Точно в биатлон пора», — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Коростелёв остался недоволен словами Губерниева и Степановой, которые высказались о неудачном начале сезона Большунова.

Материалы по теме
Савелий Коростелёв одним постом ответил Степановой и Губерниеву о Большунове
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android