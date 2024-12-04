«Не завидуй и выбери цель поинтереснее». Губерниев ответил Коростелёву

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев ответил российскому лыжнику Савелию Коростелёву, который резко отреагировал на обсуждение трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Дорогой Савелий, мой юный друг, будь ты чуть умнее, ты бы не стал напоминать о себе, утягивая(что) регалии??? Приплетая Большунова, беременную Степанову, да ещё и Загитову, видимо… О себе, скромном, я даже не говорю…. Не завидуй и выбери цель поинтереснее, переходи в биатлон, например, чтобы совсем не протухнуть…. И смех и грех, без телека совсем плохо иным лыжникам…. Точно в биатлон пора», — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Коростелёв остался недоволен словами Губерниева и Степановой, которые высказались о неудачном начале сезона Большунова.