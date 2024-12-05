Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025, 2-й этап: расписание гонок, где смотреть

Завтра, 6 декабря, в норвежском Лиллехаммере откроется второй этап Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025. В его программе значатся индивидуальные гонки, скиатлон и спринт свободным стилем. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025.
Расписание второго этапа в Лиллехаммере (Норвегия)
6 декабря:
12:30 — индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем, мужчины;
14:45 — индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем, женщины.
7 декабря:
11:00 — спринт свободным стилем, женщины. Квалификация;
11:45 — спринт свободным стилем, мужчины. Квалификация;
14:35 — спринт свободным стилем, женщины. Полуфиналы;
14:50 — спринт свободным стилем, мужчины. Полуфиналы;
15:05 — спринт свободным стилем, женщины. Финал;
15:15 — спринт свободным стилем, мужчины. Финал.
8 декабря:
12:00 — скиатлон, мужчины;
14:15 — скиатлон, женщины.
С онлайн-результатами гонок на КМ вы можете ознакомиться на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS). В России трансляция гонок проходит на канале «Матч! Арена».