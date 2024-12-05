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Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025, 2-й этап: расписание гонок, где смотреть

Завтра, 6 декабря, в норвежском Лиллехаммере откроется второй этап Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025. В его программе значатся индивидуальные гонки, скиатлон и спринт свободным стилем. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025.

Расписание второго этапа в Лиллехаммере (Норвегия)

6 декабря:

12:30 — индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем, мужчины;

14:45 — индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем, женщины.

7 декабря:

11:00 — спринт свободным стилем, женщины. Квалификация;

11:45 — спринт свободным стилем, мужчины. Квалификация;

14:35 — спринт свободным стилем, женщины. Полуфиналы;

14:50 — спринт свободным стилем, мужчины. Полуфиналы;

15:05 — спринт свободным стилем, женщины. Финал;

15:15 — спринт свободным стилем, мужчины. Финал.

8 декабря:

12:00 — скиатлон, мужчины;

14:15 — скиатлон, женщины.

С онлайн-результатами гонок на КМ вы можете ознакомиться на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS). В России трансляция гонок проходит на канале «Матч! Арена».