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Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025, 2-й этап: расписание гонок, где смотреть

Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025, 2-й этап: расписание гонок, где смотреть
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Завтра, 6 декабря, в норвежском Лиллехаммере откроется второй этап Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025. В его программе значатся индивидуальные гонки, скиатлон и спринт свободным стилем. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025.
Расписание второго этапа в Лиллехаммере (Норвегия)

6 декабря:
12:30 — индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем, мужчины;
14:45 — индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем, женщины.

7 декабря:
11:00 — спринт свободным стилем, женщины. Квалификация;
11:45 — спринт свободным стилем, мужчины. Квалификация;
14:35 — спринт свободным стилем, женщины. Полуфиналы;
14:50 — спринт свободным стилем, мужчины. Полуфиналы;
15:05 — спринт свободным стилем, женщины. Финал;
15:15 — спринт свободным стилем, мужчины. Финал.

8 декабря:
12:00 — скиатлон, мужчины;
14:15 — скиатлон, женщины.

С онлайн-результатами гонок на КМ вы можете ознакомиться на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS). В России трансляция гонок проходит на канале «Матч! Арена».

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам - 2024/2025
Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам - 2024/2025
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