Пярмякоски заявила, что думала об уходе из спорта из-за издевательств в сборной Финляндии

Призёр Олимпийских игр финская лыжница Криста Пярмякоски рассказала, что думала о завершении карьеры в прошлом сезоне на фоне напряжённой обстановки и конфликтов в сборной Финляндии. Спортсменка чувствовала издевательства от партнёров в команде. В тот же период она впервые за долгое время употребила алкоголь.

«В прошлом сезоне в моей голове возник вопрос: «Продолжать карьеру или нет?» Рада, что не остановилась на достигнутом. «Может, было бы лучше собрать вещи и вернуться домой», — подумала я», — приводит слова Пярмякоски NRK.

33-летняя финская лыжница — пятикратный призёр Олимпийских игр, семикратный призёр чемпионатов мира. В сезоне-2023/2024 она заняла 20-е место в общем зачёте Кубка мира.

Ранее Криста сообщила о психологическом расстройстве, которое испытала после смерти своей собаки.