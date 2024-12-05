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Йоханнес Клебо пропустит коньковую разделку на 10 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Йоханнес Клебо пропустит коньковую разделку на 10 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо не выступит в гонке с раздельным стартом на дистанции 10 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира — 2024/2025, который пройдёт в Лиллехаммере (Норвегия). Об этом сообщает VG.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. WC Lillehammer, Lillehammer, Norway
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
06 декабря 2024, пятница. 12:30 МСК
Не началось

По информации источника, норвежский спортсмен не до конца выздоровел после простуды. Напомним, Клебо не участвовал в заключительной гонке (масс-старт, 20 км) первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия).

Этап Кубка мира в норвежском Лиллехаммере пройдёт с 6 по 8 декабря. Мужская 10-километровая разделка коньковым ходом состоится в пятницу, 6 декабря.

Общий зачёт Кубка мира - 2024/2025 по лыжным гонкам
Календарь Кубка мира - 2024/2025 по лыжным гонкам
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