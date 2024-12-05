Йоханнес Клебо пропустит коньковую разделку на 10 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо не выступит в гонке с раздельным стартом на дистанции 10 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира — 2024/2025, который пройдёт в Лиллехаммере (Норвегия). Об этом сообщает VG.

По информации источника, норвежский спортсмен не до конца выздоровел после простуды. Напомним, Клебо не участвовал в заключительной гонке (масс-старт, 20 км) первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия).

Этап Кубка мира в норвежском Лиллехаммере пройдёт с 6 по 8 декабря. Мужская 10-километровая разделка коньковым ходом состоится в пятницу, 6 декабря.