Стали известны подробности состояния Йоханнеса Клебо перед этапом КМ в Лиллехаммере

Врач сборной Норвегии Ове Фераген рассказал о состоянии пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо, который пропустит гонку с раздельным стартом на дистанции 10 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира — 2024/2025, который пройдёт в Лиллехаммере (Норвегия).

«Он провёл отличный этап в Руке, но не продержался до конца. Впоследствии у него была диагностирована простуда. После консультаций с командой медиков было решено, что выступать в пятницу (6 декабря в разделке на 10 км. — Прим. «Чемпионата») для него слишком рано. Мы будем проводить текущую оценку его состояния для участия в субботних и воскресных гонках», — приводит слова Ферагена VG.

Этап Кубка мира в норвежском Лиллехаммере пройдёт с 6 по 8 декабря. Мужская 10-километровая разделка коньковым ходом состоится в пятницу, 6 декабря.