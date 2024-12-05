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Лыжница Варвара Прохорова: мы всё ещё ждём нейтральный статус. Обещают к концу недели

Лыжница Варвара Прохорова: мы всё ещё ждём нейтральный статус. Обещают к концу недели
Варвара Прохорова
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Российская лыжница Варвара Прохорова рассказала, что ожидает получения нейтрального статуса к концу этой недели. Так спортсменка отреагировала на новости в ряде российских СМИ о том, что первых представителей зимних видов спорта допустили до международных соревнований.

«Друзья! Хочу немного пока опровергнуть информацию по нейтральному статусу. Мы его всё ещё ждём, но обещают к концу недели. Первый этап Кубка мира во Франции 14-15 декабря. Международная федерация пытается успеть. Но по факту статус ещё не на руках. Мы находимся в ожидании», — написала Прохорова в своём телеграм-канале.

Напомним, в июне 2023 года Варвара Прохорова попала в книгу рекордов России после того, как забралась на вершину Эльбруса на беговых лыжах.

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