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Микаэла Шиффрин после падения в Киллингтоне заявила, что в этом году не выступит на КМ

Микаэла Шиффрин после падения в Киллингтоне заявила, что в этом году не выступит на КМ
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Семикратная чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин рассказала о своём состоянии после падения в гигантском слаломе на домашнем этапе Кубка мира в Киллингтоне.

«Небольшое обновление информации о моём состоянии… Что бы там ни поранило меня, это вызвало воспаление и, самое главное, сильные болевые ощущения.

Так приятно вернуться домой, в свою постель, и почувствовать себя немного лучше, но, к сожалению, в этом году я не буду готова участвовать в Кубке мира, чего я действительно ждала с нетерпением… вместо этого я буду рада поболеть за своих товарищей по команде!» — написала спортсменка в своём аккаунте в социальных сетях.

Микаэла Шиффрин лидировала в Киллингтоне после первой попытки. Во втором заезде она поскользнулась и упала, после чего несколько метров кувыркалась по трассе. Американская спортсменка покинула трассу на носилках. На её счету 99 побед на этапах Кубка мира.

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