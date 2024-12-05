Перенёсшая операцию Кристине Шистад подтвердила участие во втором этапе КМ в Лиллехаммере

Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад сообщила, что примет участие во втором этапе Кубка мира — 2024/2025, который пройдёт в Лиллехаммере (Норвегия). Ранее спортсменка перенесла операцию на желудке и прошла курс реабилитации.

«Должна признать, что принять это решение было крайне непросто. Ты начинаешь гораздо больше ценить вещи после того, как переживаешь трудности. Потому я очень рада быть здесь сегодня.

Эта операция была необходима. После неё я чувствую себя намного лучше. Хоть поначалу и чувствовала себя 100-летней женщиной с ходунками. Так что пришлось много работать над собой. Сейчас я рада вернуться в ощущение своего правильного возраста и понимать, что моё тело вновь работает.

Я тренировалась на прошлой неделе. Почувствовала, что с каждым днём мне становится лучше, и поняла, что очень хочу выйти на старт в субботу в спринте», — сказала норвежка на пресс-конференции.

25-летняя Шистад специализируется в спринтерских гонках. В прошлом сезоне она заняла второе место в спринтерском зачёте Кубка мира.