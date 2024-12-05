«Слишком просто». Ийво Нисканен раскритиковал сложность трассы на ЧМ-2025
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен отрицательно высказался об уровне сложности трассы в норвежском Тронхейме, где с 26 февраля по 9 марта пройдёт чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам.
Нисканен оценивал трассу с точки зрения своих медальных амбиций в гонке с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле.
«На мой взгляд, трасса слишком лёгкая, но я надеюсь на медленные условия (речь о состоянии снега и погоде. — Прим. «Чемпионата»), тогда её [трассу] можно будет считать повышенной сложности. Если условия будут быстрыми, то это слишком просто», — приводит слова финского лыжника VG.
Отметим, что на старте сезона Нисканен уверенно выиграл классическую разделку на 10 км в рамках первого этапа Кубка мира.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
29 ноября 2024, пятница. 14:40 МСК
Окончено
1
Ийво Нисканен
Финляндия
23:00.6
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+12.5
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+14.1
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