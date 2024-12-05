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«Когда папа забирает из сада». Жена Большунова показала милое фото Александра с дочкой

«Когда папа забирает из сада». Жена Большунова показала милое фото Александра с дочкой
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Анна Большунова (Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова, опубликовала в социальных сетях трогательное фото спортсмена с дочкой Евой, рассказав о забавной привычке ребёнка.

«Когда папа забирает из сада, то Еву можно одевать только ему. Больше никому не доверяет это, даже мне», — подписала милое фото Большунова.

Фото: из личного архива Анны Большуновой

Для лидера сборной России Большунова сезон-2024/2025 начался неудачно. Александр не попал в призы в четырёх гонках из пяти на этапах Кубка России. Большунов снялся с масс-старта на втором этапе Кубка, он уехал домой, чтобы пройти дополнительное медицинское обследование.

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