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Петтер Нортуг оценил свои шансы на выступление на чемпионате мира — 2025

Петтер Нортуг оценил свои шансы на выступление на чемпионате мира — 2025
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Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг крайне низко оценил свои шансы на выступление на чемпионате мира — 2025, который пройдёт в Тронхейме (Норвегия).

«Я бы сказал, мои шансы равны 1% (смеётся). Посмотрим, что будет на чемпионате Норвегии, но пройти квалификацию сложно. Уже на этих выходных в Лиллехаммере, вероятно, будет распределено много мест. В сборной Норвегии будет тяжёлая борьба за отбор», — приводит слова Нортуга Fondo Italia.

Ранее 38-летний Нортуг сообщал, что рассматривает получение нового гражданства ради выступления на Олимпийских играх — 2026.

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