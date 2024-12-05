Петтер Нортуг оценил свои шансы на выступление на чемпионате мира — 2025

Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг крайне низко оценил свои шансы на выступление на чемпионате мира — 2025, который пройдёт в Тронхейме (Норвегия).

«Я бы сказал, мои шансы равны 1% (смеётся). Посмотрим, что будет на чемпионате Норвегии, но пройти квалификацию сложно. Уже на этих выходных в Лиллехаммере, вероятно, будет распределено много мест. В сборной Норвегии будет тяжёлая борьба за отбор», — приводит слова Нортуга Fondo Italia.

Ранее 38-летний Нортуг сообщал, что рассматривает получение нового гражданства ради выступления на Олимпийских играх — 2026.