Нортуг назвал главного соперника Клебо в борьбе за победу в общем зачёте Кубка мира

Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг считает, что Харальд Амундсен будет главным соперником Йоханнеса Клебо в борьбе за победу в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025.

«В течение лета поступали положительные новости о состоянии Амундсена, я знаю, что он отлично подготовился. Сегодня он — одна из важнейших фигур нашей мужской сборной, и я считаю, что он главный соперник Клебо в борьбе за жёлтую майку. Думаю, что будет очень равная борьба, но, в конце концов, если не будет слишком много пропусков, будет сложно снова победить Йоханнеса Клебо. Спринты приносят много очков, и он много их выигрывает. Если он хочет на равных бороться с Йоханнесом за Кубок мира, Харальду необходимо чаще выходить в финалы спринта, ведь он очень конкурентоспособен в дистанционных гонках», — приводит слова Нортуга Fondo Italia.