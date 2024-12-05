Терезе Йохауг резко ответила журналисту, который назвал её «неудачницей» 1-го этапа КМ

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг резко отреагировала на слова шведского комментатора Томаса Петтерссена в свой адрес.

Петтерссен, анализируя первый этап Кубка мира — 2024/2025, назвал Йохауг «единственной проигравшей [неудачницей]». Напомним, вернувшаяся в спорт Терезе заняла второе место в классической разделке на 10 км и четвёртое — в коньковом масс-старте на 20 км.

«Если он считает, что я неудачница, то могу ответить, что это он неудачник, раз у него такое мнение.

Ничего не думаю об этом, всё просто. Я очень довольна своими результатами. Он не сможет сказать, что, финишировав вторым и четвёртым, уедет домой проигравшим», — приводит слова Йохауг NRK.

Интересно, что Йохауг впервые комментировала слова Петтерссена в его присутствии (на пресс-конференции).

«Если бы вы вернулись и выступали так же хорошо, так же превосходно, как два года назад, нам бы не было весело в кулуарах. Вы не так превосходны, как были. И в этой ситуации выигрывают все, кроме вас», — ответил на резкую реакцию Йохауг швед.

«Была ли я тогда лучше?» — дала короткий ответ норвежка, отметив, что уровень подготовки не всегда соответствует занятому месту.