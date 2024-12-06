Кубок мира по лыжным гонкам, 2-й этап, мужская разделка: во сколько начнётся, где смотреть

Сегодня, 6 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) в рамках второго этапа Кубка мира – 2024/2025 по лыжным гонкам состоится мужская разделка на 10 км в свободном стиле. Старт соревнований назначен на 12:30 мск. Их в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена», начало трансляции запланировано на 12:25 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2024/2025, 2 этап, Лиллехаммер. Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль. Мужчины. Стартовый лист (частично):

12. Алвар Мюльбак (Швеция).

16. Бен Огден (США).

33. Калле Хальфварссон (Швеция).

38. Федерико Пеллегрино (Италия).

39. Эндрю Масгрэйв (Великобритания).

40. Дидрик Тёнсет (Норвегия).

44. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия).

46. Фридрих Мох (Германия).

48. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия).

50. Ийво Нисканен (Финляндия).

52. Пол Голберг (Норвегия).

54. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия).

56. Уго Лапалус (Франция).