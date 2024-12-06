Кубок мира по лыжным гонкам, 1-й этап, женская разделка: во сколько начнётся, где смотреть

Сегодня, 6 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) в рамках второго этапа Кубка мира – 2024/2025 по лыжным гонкам состоится женская разделка на 10 км в свободном стиле. Старт соревнований назначен на 14:45 мск. Их в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена», начало трансляции запланировано на 14:40 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2024/2025, 2 этап, Лиллехаммер. Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль. Женщины. Стартовый лист (частично):

10. Джулия Керн (США).

23. Силье Теодорсен (Норвегия).

27. Анне Кьерсти Калво (Норвегия).

28. Моа Илар (Швеция).

30. Кертту Нисканен (Финляндия).

32. Катарина Хенниг (Германия).

38. Рози Бреннан (США).

42. Хейди Венг (Норвегия).

46. Терезе Йохауг (Норвегия).

48. Виктория Карль (Германия).

50. Эбба Андерссон (Швеция).

52. Джесси Диггинс (США).

58. Лотта Уднес Венг (Норвегия).

59. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия).

60. Фрида Карлссон (Швеция).