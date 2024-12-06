Терезе Йохауг выиграла гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере
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Норвежская лыжница четырёхкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг стала победительницей гонки с раздельным стартом на 10 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира — 2024/2025 в Лиллехаммере. Она преодолела дистанцию за 25 минут 16,4 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
06 декабря 2024, пятница. 14:45 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
25:16.4
2
Хейди Венг
Норвегия
+11.4
3
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+43.2
Первые три места по итогам гонки заняли норвежские лыжницы. Второй результат показала Хейди Венг, проигравшая лидеру 11,4 секунды, а бронза досталась Астрид Слинд (+43,2).
Лыжные гонки. Кубок мира, женщины. 2-й этап.
Гонка с раздельным стартом, свободный стиль, 10 км:
Терезе Йохауг (Норвегия) — 25.16,4.
Хайди Венг (Норвегия) — отставание 11,4.
Астрид Слинд (Норвегия) +43,2.
Фрида Карлссон (Швеция) +46,4.
Джессика Диггинс (США) +48,7.
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