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Мартин Сундбю получил наибольший доход среди телеэкспертов на норвежском ТВ за 2023 год

Мартин Сундбю получил наибольший доход среди телеэкспертов на норвежском ТВ за 2023 год
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Бывший лыжник, двукратный олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира норвежец Мартин Йонсруд Сундбю возглавил список телеэкспертов, получивших наибольший доход на телевидении за 2023 год. Об этом сообщает VG.

В сезоне-2022/2023 Сундбю был экспертом по лыжным гонкам в Viaplay и увеличил доход с 2,4 млн норвежских крон до чуть более 12 млн. На втором месте по доходам — его бывший партнёр по сборной Норвегии четырёхкратный чемпион мира Ханс Кристер Холунд, заработавший в 2023 году чуть менее 8,5 млн норвежских крон. Тройку лучших замыкает бывший футболист сборной Норвегии, тренер кипрского клуба «Омония» Хьетиль Андре Рекдаль. Его доход в 2023 году составил 8,5 млн норвежских крон.

Напомним, Мартин Сундбю завершил спортивную карьеру в 2021 году. На его счету два золота Олимпийских игр и четыре победы на чемпионатах мира. Спортсмен также трижды выигрывал общий зачёт Кубка мира. В этом сезоне Сундбю работает экспертом телеканала NRK.

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