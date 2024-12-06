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Юхан Хегстрём заменит Йенса Бурмана в составе сборной Швеции на этапе КМ в Лиллехаммере

Юхан Хегстрём заменит Йенса Бурмана в составе сборной Швеции на этапе КМ в Лиллехаммере
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Шведская сборная по лыжным гонкам внесла изменения в состав перед вторым этапом Кубка мира — 2024/2025 в Лиллехаммере (Норвегия). Вместо заболевшего простудой Йенса Бурмана на соревнованиях в Норвегии выступит Юхан Хегстрём.

Ранее стало ясно, что Бурман не выступит в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, которая состоится сегодня, 6 декабря, из-за симптомов простуды, теперь же стало понятно, что он пропустит весь уикенд.

Ещё один шведский лыжник, Эдвин Ангер, также решил не участвовать в 10-километровой разделке, чтобы получить дополнительный день на восстановление.

Этап Кубка мира в норвежском Лиллехаммере пройдёт с 6 по 8 декабря.

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