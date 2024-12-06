«Личное золото Олимпиады». Савелий Коростелёв — о своей цели в лыжных гонках

Российский лыжник Савелий Коростелёв ответил на вопрос о возможном участии в Олимпийских играх.

— Что мотивирует вас идти дальше и не бросать любимое дело?

— Если брать глобально, мне это всё нужно, чтобы получить самое заветное, чего может достичь спортсмен, — личное золото Олимпиады.

— Как тебе в нынешней ситуации? Насколько тебе тяжело?

— С каждым годом все тяжелее смотреть Кубок мира.

— Как ищешь мотивацию? Потому что впереди неизвестность.

— Они отстраняют — мотивации становится больше. Чем больше что‑то запрещают, тем больше появляется желание. Это из серии «запретный плод сладок». Детям говорят, что нельзя конфеты до обеда, а ты попробуй объяснить детям почему.

— Какие цели на ближайшие сезон‑три?

— Хотелось бы выиграть общий зачёт и показать уровень в личных гонках чемпионата России.

— Если нет Олимпиады, ты найдёшь мотивацию?

— Конечно. В 2030 году мне будет 26 лет. Давай возьмём летников. Сейчас даже в данной ситуации после Олимпиады их начали допускать до участия в международных стартах. Так и начинается мотивация. Я считаю, что на Олимпийские игры мы поедем.

— Если завтра закончится наша дисквалификация, ты поедешь на Олимпиаду или на чемпионат мира под нейтральным флагом?

— Смотря какие условия, — сказал Коростелёв в эфире «Матч ТВ».

Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от международных соревнований из‑за ситуации на Украине.