«Личное золото Олимпиады». Савелий Коростелёв — о своей цели в лыжных гонках

Российский лыжник Савелий Коростелёв ответил на вопрос о возможном участии в Олимпийских играх.
— Что мотивирует вас идти дальше и не бросать любимое дело?
— Если брать глобально, мне это всё нужно, чтобы получить самое заветное, чего может достичь спортсмен, — личное золото Олимпиады.
— Как тебе в нынешней ситуации? Насколько тебе тяжело?
— С каждым годом все тяжелее смотреть Кубок мира.
— Как ищешь мотивацию? Потому что впереди неизвестность.
— Они отстраняют — мотивации становится больше. Чем больше что‑то запрещают, тем больше появляется желание. Это из серии «запретный плод сладок». Детям говорят, что нельзя конфеты до обеда, а ты попробуй объяснить детям почему.
— Какие цели на ближайшие сезон‑три?
— Хотелось бы выиграть общий зачёт и показать уровень в личных гонках чемпионата России.
— Если нет Олимпиады, ты найдёшь мотивацию?
— Конечно. В 2030 году мне будет 26 лет. Давай возьмём летников. Сейчас даже в данной ситуации после Олимпиады их начали допускать до участия в международных стартах. Так и начинается мотивация. Я считаю, что на Олимпийские игры мы поедем.
— Если завтра закончится наша дисквалификация, ты поедешь на Олимпиаду или на чемпионат мира под нейтральным флагом?
— Смотря какие условия, — сказал Коростелёв в эфире «Матч ТВ».
Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от международных соревнований из‑за ситуации на Украине.