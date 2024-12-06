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Норвежцы заняли весь топ-6 в разделке на этапе КМ в Лиллехаммере, Клебо не участвовал

Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет стал победителем гонки с раздельным стартом на 10 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира — 2024/2025 в Лиллехаммере. Он преодолел дистанцию за 22 минуты 58,8 секунды.

Первые шесть мест по итогам гонки заняли норвежские лыжники. Второй результат показал Симен Хегстад Крюгер, проигравший лидеру 4,1 секунды, а бронза досталась действующему обладателю Кубка мира Харальду Эстбергу Амундсену (+7,8).

Лыжные гонки. Кубок мира, мужчины. 2-й этап.

Гонка с раздельным стартом, свободный стиль, 10 км:

Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 22.58,8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — отставание 4,1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +7,8. Ивер Андерсен (Норвегия) +10,2. Андреас Рее (Норвегия) +10,4. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +38,3.