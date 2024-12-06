Дистанционный зачёт Кубка мира: Харальд Амундсен сохранил лидерство, Клебо — на 21-м месте

Норвежские лыжники занимают первые три места в дистанционном зачёта Кубка мира — 2024/2025. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Харальд Эстберг Амундсен занимает первое место в рейтинге. Сегодня, 6 декабря, он стал третьим в гонке с раздельным стартом на 10 км в рамках домашнего этапа КМ в Лиллехаммере и набрал 302 очка.
На второй строчке расположился победитель разделки в Лиллехаммере Мартин Лёвстрём Нюэнгет. В его активе 293 очка. Тройку лидеров замыкает Симен Хегстад Крюгер (245). Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пропустивший две последние дистанционные гонки Кубка мира, находится на 21-й строчке с 85 очками.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Дистанционный зачёт:
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 302 очка.
- Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 293.
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 245.
- Мика Фермойлен (Австрия) — 234.
- Андреас Рее (Норвегия) — 231.
- Ийво Нисканен (Финляндия) — 215.