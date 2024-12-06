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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Харальд Амундсен — первый, Клебо — на восьмом месте

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Харальд Амундсен — первый, Клебо — на восьмом месте
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Действующий обладатель Кубка мира норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен сохраняет лидерство в общем зачёте сезона-2024/2025. Сегодня, 6 декабря, он занял третье место в гонке с раздельным стартом на 10 км в рамках домашнего этапа КМ в Лиллехаммере и набрал 340 очков.

Второе и третье места в общем зачёте Кубка мира также занимают представители Норвегии. На второй строчке расположился победитель разделки в Лиллехаммере Мартин Лёвстрём Нюэнгет. В его активе 293 очка. Тройку лидеров замыкает Симен Хегстад Крюгер (245). Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пропустивший две последние дистанционные гонки Кубка мира, находится на восьмой строчке, набрав 200 очков.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт:

  1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 340 очков.
  2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 293.
  3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 245.
  4. Мика Фермойлен (Австрия) — 234.
  5. Андреас Рее (Норвегия) — 231.
  6. Ийво Нисканен (Финляндия) — 215.
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