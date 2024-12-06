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Терезе Йохауг выиграла первую гонку после паузы в связи с рождением дочери

Терезе Йохауг выиграла первую гонку после паузы в связи с рождением дочери
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Норвежская лыжница четырёхкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг выиграла первую гонку с 2022 года. Именно тогда она перестала соревноваться, а также родила дочь. Сегодня, 6 декабря. спортсменка стала победительницей гонки с раздельным стартом на 10 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира — 2024/2025 в Лиллехаммере. Она преодолела дистанцию за 25.16,4.

Отметим, что на прошлом этапе Кубка мира, который прошёл в Руке (Финляндия), Йохауг заняла второе место по итогам гонки на 10 км классическим стилем и стала четвёртой в масс-старте. Шведский комментатор Томас Петтерссен даже назвал Йохауг «неудачницей» первого этапа Кубка мира.

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