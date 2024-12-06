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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Терезе Йохауг вышла в лидеры, Диггинс — вторая

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Терезе Йохауг вышла в лидеры, Диггинс — вторая
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Норвежская лыжница четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг возглавила общий зачёт Кубка мира — 2024/2025. Сегодня, 6 декабря, она стала победительницей гонки с раздельным стартом на 10 км в рамках домашнего этапа КМ в Лиллехаммере и набрала в сумме 307 очков.

Второе место в общем зачёте занимает американка Джессика Диггинс. В её активе 299 очков. Тройку лидеров замыкает ещё одна представительница Норвегии Хейди Венг (285).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. женщины. Общий зачёт:

  1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 307 очков.
  2. Джессика Диггинс (США) — 299.
  3. Хейди Венг (Норвегия) — 285.
  4. Виктория Карль (Германия) — 270.
  5. Йона Сундлинг (Швеция) — 242.
  6. Катарина Хенниг (Германия) — 236.
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