Елена Вяльбе поделилась результатами обследования Александра Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о состоянии здоровья трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, который ранее отправился в Москву для медицинского обследования.

«Как дела у Большунова? Слава богу, ничего страшного нет», — приводит слова Вяльбе пресс-служба ОКР.

Ранее Большунов пропустил масс-старт на втором этапе Кубка России — 2024/2025 в Вершине Тёи. До этого Александр выбыл на стадии 1/4 финала спринтерской гонки классикой на Кубке России. Лидер сборной занял четвёртое место в первом забеге, уступив победителю Сергею Ардашеву 2,18 секунды.