«Фантастика». Йохауг — о победе в гонке на 10 км свободным стилем в Лиллехаммере

Норвежская лыжница четырёхкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг прокомментировала победу в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира — 2024/2025 в Лиллехаммере.
«Это просто фантастика. Невероятное удовольствие провести такую гонку на родной земле. По крайней мере, после минувшей недели в Куусамо, где меня сильно критиковали за то, что я не выиграла. Однако чувствовала, что провела там хорошие гонки. И рада, что мои усилия привели к победе сегодня», — приводит слова Йохауг NRK.
Напомним, Терезе Йохауг выиграла первую гонку с 2022 года. На прошлом этапе Кубка мира, который прошёл в Руке (Финляндия), Йохауг заняла второе место по итогам гонки на 10 км классическим стилем и стала четвёртой в масс-старте.
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