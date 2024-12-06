Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Фантастика». Йохауг — о победе в гонке на 10 км свободным стилем в Лиллехаммере

«Фантастика». Йохауг — о победе в гонке на 10 км свободным стилем в Лиллехаммере
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежская лыжница четырёхкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг прокомментировала победу в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира — 2024/2025 в Лиллехаммере.

«Это просто фантастика. Невероятное удовольствие провести такую гонку на родной земле. По крайней мере, после минувшей недели в Куусамо, где меня сильно критиковали за то, что я не выиграла. Однако чувствовала, что провела там хорошие гонки. И рада, что мои усилия привели к победе сегодня», — приводит слова Йохауг NRK.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
06 декабря 2024, пятница. 14:45 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
25:16.4
2
Хейди Венг
Норвегия
+11.4
3
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+43.2

Напомним, Терезе Йохауг выиграла первую гонку с 2022 года. На прошлом этапе Кубка мира, который прошёл в Руке (Финляндия), Йохауг заняла второе место по итогам гонки на 10 км классическим стилем и стала четвёртой в масс-старте.

Материалы по теме
Терезе Йохауг выиграла первую гонку после паузы в связи с рождением дочери
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android