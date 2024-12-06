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Юрий Бородавко подтвердил, что Александр Большунов переболел ковидом

Юрий Бородавко подтвердил, что Александр Большунов переболел ковидом
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко подтвердил, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов переболел коронавирусной инфекцией.

«У него очень высокие антитела, так что он точно переболел ковидом. От этого всё и идёт. По участию в следующем этапе Кубка России пока прогнозы давать не можем», — приводит слова Бородавко «РИА Новости».

Ранее Большунов пропустил масс-старт на втором этапе Кубка России — 2024/2025 в Вершине Тёи. До этого Александр выбыл на стадии 1/4 финала спринтерской гонки классикой на Кубке России. Лидер сборной занял четвёртое место в первом забеге, уступив победителю Сергею Ардашеву 2,18 секунды.

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