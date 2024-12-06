Юрий Бородавко подтвердил, что Александр Большунов переболел ковидом

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко подтвердил, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов переболел коронавирусной инфекцией.

«У него очень высокие антитела, так что он точно переболел ковидом. От этого всё и идёт. По участию в следующем этапе Кубка России пока прогнозы давать не можем», — приводит слова Бородавко «РИА Новости».

Ранее Большунов пропустил масс-старт на втором этапе Кубка России — 2024/2025 в Вершине Тёи. До этого Александр выбыл на стадии 1/4 финала спринтерской гонки классикой на Кубке России. Лидер сборной занял четвёртое место в первом забеге, уступив победителю Сергею Ардашеву 2,18 секунды.