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Йохауг — о журналисте, назвавшем её «неудачницей»: было весело подмигивать ему сегодня

Йохауг — о журналисте, назвавшем её «неудачницей»: было весело подмигивать ему сегодня
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг после победы в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира — 2024/2025 в Лиллехаммере высказалась о словах шведского комментатора Томаса Петтерссена, который назвал её «неудачницей».

«Петтерссен зажёг что-то внутри меня. Думаю, не нанять ли мне его в качестве тренера по психологии. Немного разозлилась там и собиралась использовать эту агрессию сегодня.

Вчера между мной и Томасом Петтерссеном разгорелась настоящая дискуссия. Поэтому было очень весело стоять здесь, много улыбаться и подмигивать ему сегодня. Должна сказать, что это зажгло что-то внутри меня. Я села в машину и была очень раздосадована. Подумала: «Вот это да, я ему покажу», — приводит слова Йохауг NRK.

Напомним, Петтерссен, анализируя первый этап Кубка мира — 2024/2025, назвал Йохауг «единственной проигравшей [неудачницей]». Йохауг резко отреагировала на слова комментатора в свой адрес.

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