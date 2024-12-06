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«На него было больно смотреть». Нортуг — о результатах Хальфварссона на Кубке мира

«На него было больно смотреть». Нортуг — о результатах Хальфварссона на Кубке мира
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Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг высказался о результатах шведских лыжников на Кубке мира, а также заявил, что ему больно смотреть на призёра чемпионатов мира шведа Калле Хальфварссона.

«Швеция — это очень плохо. Остаётся надеяться, что сборная Швеции будет готова так же, как в моё время. Но в нынешнем виде она гораздо ниже ожиданий. К чемпионату мира форма должна быть лучше. Затем наступит олимпийский год, а потом — чемпионат мира на родном для них Фалуне. У вас не так много времени. Пора показать, что у них что-то получается.

Это может быть катастрофа. В прошлом году мы видели намёк на то, что Калле находится на правильном пути. Но то, что он сделал сегодня, даже лыжными гонками на назовёшь. Калле катается так плохо, что на него больно смотреть», — приводит слова Нортуга Expressen.

Напомним, Калле Хальфварссон в гонке на 10 км свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере занял 33-е место.

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