«Очень приятно». Нюэнгет — о победе в гонке на 10 км свободным стилем в Лиллехаммере

Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет прокомментировал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира — 2024/2025 в Лиллехаммере.

«Много тренировался на этой трассе и предпочитаю проводить здесь много сложных интервальных сессий в течение всей зимы. Хорошо освоился и провёл хороший день. Очень приятно одержать победу», — приводит слова Нюэнгета VG.

Напомним, первые шесть мест по итогам гонки заняли норвежские лыжники. Второй результат показал Симен Хегстад Крюгер, проигравший лидеру 4,1 секунды, а бронза досталась действующему обладателю Кубка мира Харальду Эстбергу Амундсену (+7,8).