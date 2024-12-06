Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Шведские лыжницы усомнились в качестве лыж в гонке на 10 км свободным стилем на Кубке мира

Шведские лыжницы усомнились в качестве лыж в гонке на 10 км свободным стилем на Кубке мира
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон и её соотечественница Фрида Карлссон рассказали, что остались недовольны качеством лыж на гонке на 10 км свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

«Конечно, были и те, у кого лыжи были лучше, но трудно сказать, какие лыжи и материалы сейчас», — приводит слова Андерссон Aftonbladet.

«Мы проанализировали лыжи вместе с директором гонки. Думаю, что норвежцы нашли что-то выдающееся. Это потрясающая командная работа с их стороны. Так что у них наверняка есть что-то, чего нет у других», — сказала Карлссон.

Напомним, первые три места по итогам гонки заняли норвежские лыжницы. Первая — Терезе Йохауг. Второй результат показала Хейди Венг, а бронза досталась Астрид Слинн.

Материалы по теме
Терезе Йохауг выиграла гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android