Шведские лыжницы усомнились в качестве лыж в гонке на 10 км свободным стилем на Кубке мира

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон и её соотечественница Фрида Карлссон рассказали, что остались недовольны качеством лыж на гонке на 10 км свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

«Конечно, были и те, у кого лыжи были лучше, но трудно сказать, какие лыжи и материалы сейчас», — приводит слова Андерссон Aftonbladet.

«Мы проанализировали лыжи вместе с директором гонки. Думаю, что норвежцы нашли что-то выдающееся. Это потрясающая командная работа с их стороны. Так что у них наверняка есть что-то, чего нет у других», — сказала Карлссон.

Напомним, первые три места по итогам гонки заняли норвежские лыжницы. Первая — Терезе Йохауг. Второй результат показала Хейди Венг, а бронза досталась Астрид Слинн.