Йоханнес Клебо ответил на вопрос, была ли у него интимная связь с Линдси Вонн

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, была ли у него интимная связь с олимпийской чемпионкой 2010 года, двукратной чемпионкой мира, одной из самых титулованных горнолыжниц в истории американкой Линдси Вонн.

— Какой самый дикий слух вы слышали о себе?

— Наверное, мне сказали, что я переспал с Линдси Вонн во время Олимпийских игр в Пхёнчхане. И, конечно же, это неправда… Или нет? Ну, нет, — приводит слова Клебо Dagbladet.

Напомним, Йоханнес Клебо не участвовал в заключительной гонке (масс-старт, 20 км) первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия), а также пропустил гонку с раздельным стартом на дистанции 10 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).