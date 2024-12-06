«Многие из нас едут быстро». Крюгер — о результате норвежцев на Кубке мира в Лиллехаммере

Двукратный олимпийский чемпион лыжник Симен Хегстад Крюгер высказался о результате норвежцев в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира — 2024/2025 в Лиллехаммере.

«Многие из нас едут быстро. Мы чередуемся в команде, чтобы каждый раз стоять на вершине пьедестала. Мартин очень силён в начале этого сезона. Но то, что он выиграет на этой трассе и в этих условиях, я не ожидал», — приводит слова Крюгера VG.

Напомним, первые шесть мест по итогам гонки заняли норвежские лыжники. Крюгер стал вторым, уступив Мартину Лёвстрёму Нюэнгету. Третий — Харальд Эстберг Амундсен.