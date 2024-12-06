«Взять отпуск до следующего сезона». Андерсен — о четвёртом месте на КМ в Лиллехаммере

Норвежский лыжник Ивер Тильдхейм Андерсен высказался о своём результате в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира — 2024/2025 в Лиллехаммере, где спортсмен занял четвёртое место.
«Перенервничал, неправильно распределил силы. Каждый год одно и то же. Пожалуй, мне надо взять отпуск до следующего сезона, впасть в спячку, а в межсезонье – пересмотреть методику подготовки.
Свои шансы поехать на этап в Давос и на «Тур де Ски» оцениваю как околонулёвые. Может, мне и доверят пробежать в сезоне ещё какой-то старт после Нового года, где не будет основы, но про что-то серьёзное можно забыть», — приводит слова Андерсена VG.
Напомним, первые шесть мест по итогам гонки заняли норвежские лыжники. Первым стал Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Второй — Симен Хегстад Крюгер. Тройку лидеров замкнул Харальд Эстберг Амундсен.
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