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Харальд Эстберг Амундсен: больше всего доволен тем, что удалось спасти место на подиуме

Харальд Эстберг Амундсен: больше всего доволен тем, что удалось спасти место на подиуме
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Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен рассказал, доволен ли он результатом в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира — 2024/2025 в Лиллехаммере.

«Очень доволен гонкой. Больше всего доволен тем, что удалось спасти место на подиуме и догнать Ивера Тильдхейма Андерсена и Андреаса Рее. Старался быть терпеливым и верил, что догоню их на финише. Я знал, что Симен будет ехать быстро, но Мартин делает шаги и побеждает. Это действительно впечатляет», — приводит слова Амундсена VG.

Напомним, первые шесть мест по итогам гонки заняли норвежские лыжники. Харальд Эстберг Амундсен занял третье место, уступив Мартину Лёвстрёму Нюэнгету и Симену Хегстаду Крюгеру.

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