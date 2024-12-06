«Они лучше всех умеют жаловаться». Лотта Венг — о словах шведок про качество лыж

Норвежская лыжница Лотта Уднес Венг отреагировала на слова шведских спортсменов про ненадлежащее качество лыж на гонке на 10 км свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

«Шведы яростно жалуются на свои лыжи. У нас, как правило, они очень хорошие, но не всегда идеальны. Сочувствую шведским лыжникам. Они работают не покладая рук, однако, как только Швеция не попадает на подиум, виноваты лыжи. Они лучше всех умеют жаловаться» — приводит слова Венг VG.

Напомним, первые три места по итогам гонки заняли норвежские лыжницы. Первая — Терезе Йохауг. Второй результат показала Хейди Венг, а бронза досталась Астрид Слинн.