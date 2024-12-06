«Мы не стоим в прессе и не ноем». Кальво — о жалобах шведок на качество лыж

Лыжница Анне Кьерсти Кальво заявила, что норвежцы, в отличие от шведских спортсменов, не жалуются на качество лыж и не афишируют такие проблемы.

«Думаю, что шведы забывают о том, что у них было много выходных с хорошим катанием. У них были выходные, когда лыжи были намного лучше, чем у нас. Мы не стоим в прессе и не ноем. Мы разбираемся с этим в подсобке, это не то, что нужно афишировать», — приводит слова Кальво VG.

Напомним, представительницы Швеции усомнились в качестве лыж в гонке на 10 км свободным стилем на Кубке мира в Лиллехаммере (Норвегия). Первые три места по итогам гонки заняли норвежские лыжницы.