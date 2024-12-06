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Линн Сван не выступит в спринте 1,6 км свободным стилем и в скиатлоне 2x10 км на этапе КМ

Линн Сван не выступит в спринте 1,6 км свободным стилем и в скиатлоне 2x10 км на этапе КМ
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Обладательница Кубка мира — 2023/2024 в зачёте спринтерских гонок шведская лыжница Линн Сван пропустит спринт 1,6 км свободным стилем, который пройдёт в субботу, 7 декабря, а также спортсменка не выступит в скиатлоне 2x10 км в воскресенье, 8 декабря. Об этом сообщает NRK.

По данным источника, Сван была изолирована из-за небольшой головной боли. У спортсменки появились симптомы простуды. Её заменит Маэрта Росенберг.

Напомним, в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира сезона-2024/2025 в Руке (Финляндия) Линн Сван выбыла в четвертьфинале из-за падения. На одном из поворотов упали две норвежские лыжницы, Ане Аппельквист Стенсет и Хедда Остберг Амундсен, из-за чего Сван была вынуждена срезать дистанцию, чтобы не упасть вместе с ними. Из-за этого Линн потеряла скорость и бросила бороться.

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