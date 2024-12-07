Кубок мира по лыжным гонкам, 2-й этап, женский спринт: во сколько начнётся, где смотреть

Сегодня, 7 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) в рамках второго этапа Кубка мира – 2024/2025 по лыжным гонкам состоится женский спринт 1,6 км свободным стилем. Старт квалификации назначен на 11:00 мск, а финал — на 15:05 мск. Их в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок мира – 2024/2025, 2-й этап, Лиллехаммер. Спринт 1,6 км свободный стиль. Женщины. Стартовый лист (частично):

1. Лотта Ундес Венг (Норвегия)…

5. Тириль Уднес Венг (Норвегия).

6. Йонна Сундлинг (Швеция)…

15. Моа Илар (Швеция)…

17. Джулия Керн (США)…

19. Кертту Нисканен (Финляндия).

20. Виктория Карль (Германия)…

25. Кристине Ставос Шистад (Норвегия)…

27. Эмма Рибом (Швеция)…

29. Джессика Диггинс (США)…