Кубок мира по лыжным гонкам, 2-й этап, мужской спринт: во сколько начнётся, где смотреть

Сегодня, 7 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) в рамках второго этапа Кубка мира – 2024/2025 по лыжным гонкам состоится мужской спринт 1,6 км свободным стилем. Старт квалификации назначен на 11:30 мск, а финал — на 15:15 мск. Их в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок мира – 2024/2025, 2-й этап, Лиллехаммер. Спринт 1,6 км свободный стиль. Мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Антуан Сир (Канада)…

4. Эвен Нортуг (Норвегия)…

8. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия)…

24. Эрик Вальнес (Норвегия)…

29. Бен Огден (США).

30. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия)…

32. Федерико Пеллегрино (Италия)…

34. Гус Шумахер (США)…