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Сундлинг показала лучший результат в квалификации спринта свободным стилем на 2-м этапе КМ

Сундлинг показала лучший результат в квалификации спринта свободным стилем на 2-м этапе КМ
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Шведская лыжница олимпийская чемпионка 2022 года Йонна Сундлинг показала лучший результат в квалификации спринта 1,6 км свободным стилем в рамках этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). Спортсменка преодолела дистанцию за 2.52,1.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Женщины. Спринт 1.6 км. Свободный стиль. Квалификация
07 декабря 2024, суббота. 11:00 МСК
Окончено

Второй в квалификации стала Ясми Йоэнсуу из Финляндии, отстав от лидера на 6,0. Третья — американка Джессика Диггинс.

Кубок мира по лыжным гонкам. Лиллехаммер (Норвегия). Спринт, свободный стиль. Квалификация:

  1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.52,1.
  2. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — отставание +6,0.
  3. Джессика Диггинс (США) +6,4.
  4. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +6,6.
  5. Маэрта Росенберг (Швеция) +8,7.
  6. Матильде Мюрвольд (Норвегия) +9,0.
  7. Ясмин Кяхяря (Финляндия) +9,4.
  8. Йоханна Хагстрём (Швеция) +9,4.
  9. Хедда Остберг Амундсен (Норвегия) +9,8.
  10. Эмма Рибом (Швеция) +9,9.
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