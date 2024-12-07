Сундлинг показала лучший результат в квалификации спринта свободным стилем на 2-м этапе КМ
Шведская лыжница олимпийская чемпионка 2022 года Йонна Сундлинг показала лучший результат в квалификации спринта 1,6 км свободным стилем в рамках этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). Спортсменка преодолела дистанцию за 2.52,1.
Второй в квалификации стала Ясми Йоэнсуу из Финляндии, отстав от лидера на 6,0. Третья — американка Джессика Диггинс.
Кубок мира по лыжным гонкам. Лиллехаммер (Норвегия). Спринт, свободный стиль. Квалификация:
- Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.52,1.
- Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — отставание +6,0.
- Джессика Диггинс (США) +6,4.
- Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +6,6.
- Маэрта Росенберг (Швеция) +8,7.
- Матильде Мюрвольд (Норвегия) +9,0.
- Ясмин Кяхяря (Финляндия) +9,4.
- Йоханна Хагстрём (Швеция) +9,4.
- Хедда Остберг Амундсен (Норвегия) +9,8.
- Эмма Рибом (Швеция) +9,9.
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