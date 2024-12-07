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Американец Огден выиграл квалификацию спринта на 2-м этапе Кубка мира, Клебо — второй

Американец Огден выиграл квалификацию спринта на 2-м этапе Кубка мира, Клебо — второй
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Американский лыжник Бен Огден выиграл квалификацию спринта свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира сезона-2024/2025 по лыжным гонкам, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 2.34,3. Второе место занял пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо (отставание 0,5). Тройку лучших замкнул испанский лыжник Жауме Пуэйо (+ 2,1).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Мужчины. Спринт 1.6 км. Свободный стиль. Квалификация
07 декабря 2024, суббота. 11:31 МСК
Окончено

Лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Харальд Эстберг Амундсен финишировал на пятой позиции (+2,5). Итальянец Федерико Пеллегрино занял 13-е место (+3,2).

Лыжные гонки. Кубок мира, мужчины. 2-й этап, Лиллехаммер (Норвегия)
Спринт, свободный стиль. Квалификация:

  1. Бен Огден (США) — 2.34,3.
  2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 0,5.
  3. Жауме Пуэйо (Испания) +2,1.
  4. Александер Эльде Хольмбое (Норвегия) +2,3.
  5. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +2,5.
  6. Люка Шанава (Франция) +2,5.
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