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Егор Сорин: планируем, что Наталья Терентьева выступит в Гонке чемпионов в начале января

Егор Сорин: планируем, что Наталья Терентьева выступит в Гонке чемпионов в начале января
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, что олимпийская чемпионка Наталья Терентьева планирует выступить в Гонке чемпионов, которая пройдёт в январе.

«Наталья Терентьева полноценно тренируется – в своём графике, конечно, поскольку она кормящая мама. Наша основная задача – выйти на старт и начать соревноваться без всякого вреда для здоровья. Важно подготовить свой организм к максимальным нагрузкам, о которых пока речи нет. Мы идём по своему графику. Планируем, что Наталья выступит в Гонке чемпионов в начале января – это как раз удобный старт», — сказал Егор Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, в августе 2024 года Терентьева впервые стала мамой. Она родила дочку. Ранее, в начале апреля, Терентьева и её супруг Александр покинули группу старшего тренера сборной России Юрия Бородавко и начали тренироваться у Сорина.

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