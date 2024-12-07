Йоханнес Клебо уверенно победил в спринте на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо уверенно выиграл спринт свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира сезона-2024/2025 по лыжным гонкам, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 2.32,6. Второе место занял норвежец Эвен Нортуг (отставание 1,2). Тройку призёров замкнул чемпион мира итальянец Федерико Пеллегрино (+1,6).

Лыжные гонки. Кубок мира, мужчины. 2-й этап, Лиллехаммер (Норвегия).

Спринт, свободный стиль. Результаты:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.32,6. Эвен Нортуг (Норвегия) отставание 1,2. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,6. Матс Вильям Енссен (Норвегия) +2,2. Люка Шанава (Франция) +3,0. Александер Эльде Хольмбое (Норвегия) +4,7.