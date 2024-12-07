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Йоханнес Клебо уверенно победил в спринте на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Йоханнес Клебо уверенно победил в спринте на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо уверенно выиграл спринт свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира сезона-2024/2025 по лыжным гонкам, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 2.32,6. Второе место занял норвежец Эвен Нортуг (отставание 1,2). Тройку призёров замкнул чемпион мира итальянец Федерико Пеллегрино (+1,6).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Мужчины. Спринт 1.6 км. Свободный стиль. Финал
07 декабря 2024, суббота. 15:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:32.6
2
Эвен Нортуг
Норвегия
+1.2
3
Федерико Пеллегрино
Италия
+1.6

Лыжные гонки. Кубок мира, мужчины. 2-й этап, Лиллехаммер (Норвегия).
Спринт, свободный стиль. Результаты:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.32,6.
  2. Эвен Нортуг (Норвегия) отставание 1,2.
  3. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,6.
  4. Матс Вильям Енссен (Норвегия) +2,2.
  5. Люка Шанава (Франция) +3,0.
  6. Александер Эльде Хольмбое (Норвегия) +4,7.
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