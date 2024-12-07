Йонна Сундлинг стала победительницей спринта свободным стилем на втором этапе Кубка мира

Шведская лыжница олимпийская чемпионка 2022 года Йонна Сундлинг стала победительницей спринта свободным стилем на втором этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). Она преодолела дистанцию за 2.50,1.

Второй стала шведка Йоханна Хагстрём, отстав от лидера на 3,0 секунды. Тройку лидеров замкнула представительница Норвегии Юлье Мюре.

Кубок мира — 2024/2025. Спринт свободным стилем. Женщины. Финал:

Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.50,1. Йоханна Хагстрём (Швеция) — отставание 3,0. Юлье Мюре (Норвегия) +3,6. Виктория Карль (Германия) +6,2. Эмма Рибом (Швеция) +6,3. Катержина Янатова (Чехия) +6,4.