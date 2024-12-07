Йонна Сундлинг стала победительницей спринта свободным стилем на втором этапе Кубка мира
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Шведская лыжница олимпийская чемпионка 2022 года Йонна Сундлинг стала победительницей спринта свободным стилем на втором этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). Она преодолела дистанцию за 2.50,1.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Женщины. Спринт 1.6 км. Свободный стиль. Финал
07 декабря 2024, суббота. 14:55 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
2:50.1
2
Йоханна Хагстрём
Швеция
+3.0
3
Юлье Мюре
Норвегия
+3.6
Второй стала шведка Йоханна Хагстрём, отстав от лидера на 3,0 секунды. Тройку лидеров замкнула представительница Норвегии Юлье Мюре.
Кубок мира — 2024/2025. Спринт свободным стилем. Женщины. Финал:
- Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.50,1.
- Йоханна Хагстрём (Швеция) — отставание 3,0.
- Юлье Мюре (Норвегия) +3,6.
- Виктория Карль (Германия) +6,2.
- Эмма Рибом (Швеция) +6,3.
- Катержина Янатова (Чехия) +6,4.
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