Спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025, женщины: Хагстрём лидирует, Сундлинг — вторая

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Сегодня, 7 декабря, завершилась спринтерская гонка свободным стилем на втором этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). Лидером спринтерского рейтинга является шведская лыжница Йоханна Хагстрём. В её активе 204 очка.

На втором месте её соотечественница Йонна Сундлинг (204 очка). Тройку лидеров замкнула Юлье Мюре из Норвегии (185).

Лыжные гонки. Кубок мира, женщины. Спринтерский зачёт:

Йоханна Хагстрём (Швеция) — 204 очка Йонна Сундлинг (Швеция) — 204 Юлье Мюре (Норвегия) — 185 Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 163 Виктория Карль (Германия) — 143 Колетта Ридцек (Германия) — 139 Катри Люлюнперя (Финляндия) — 126 Хедда Остберг Амундсен (Норвегия) — 110 Лаура Гиммлер (Германия) — 107 Эмма Рибом (Швеция) — 103