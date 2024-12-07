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Спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025, женщины: Хагстрём лидирует, Сундлинг — вторая

Спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025, женщины: Хагстрём лидирует, Сундлинг — вторая
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Сегодня, 7 декабря, завершилась спринтерская гонка свободным стилем на втором этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). Лидером спринтерского рейтинга является шведская лыжница Йоханна Хагстрём. В её активе 204 очка.

На втором месте её соотечественница Йонна Сундлинг (204 очка). Тройку лидеров замкнула Юлье Мюре из Норвегии (185).

Лыжные гонки. Кубок мира, женщины. Спринтерский зачёт:

  1. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 204 очка
  2. Йонна Сундлинг (Швеция) — 204
  3. Юлье Мюре (Норвегия) — 185
  4. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 163
  5. Виктория Карль (Германия) — 143
  6. Колетта Ридцек (Германия) — 139
  7. Катри Люлюнперя (Финляндия) — 126
  8. Хедда Остберг Амундсен (Норвегия) — 110
  9. Лаура Гиммлер (Германия) — 107
  10. Эмма Рибом (Швеция) — 103
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