Спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025, женщины: Хагстрём лидирует, Сундлинг — вторая
Сегодня, 7 декабря, завершилась спринтерская гонка свободным стилем на втором этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия). Лидером спринтерского рейтинга является шведская лыжница Йоханна Хагстрём. В её активе 204 очка.
На втором месте её соотечественница Йонна Сундлинг (204 очка). Тройку лидеров замкнула Юлье Мюре из Норвегии (185).
Лыжные гонки. Кубок мира, женщины. Спринтерский зачёт:
- Йоханна Хагстрём (Швеция) — 204 очка
- Йонна Сундлинг (Швеция) — 204
- Юлье Мюре (Норвегия) — 185
- Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 163
- Виктория Карль (Германия) — 143
- Колетта Ридцек (Германия) — 139
- Катри Люлюнперя (Финляндия) — 126
- Хедда Остберг Амундсен (Норвегия) — 110
- Лаура Гиммлер (Германия) — 107
- Эмма Рибом (Швеция) — 103
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